Обвинение выдвинуто по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере").
Вопрос о мере пресечения будет решен в пятницу, 23 декабря.
В четверг Новиков несколько часов находился в Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области, где поучаствовал в нескольких очных ставках.
Бард был соучредителем компании "Дигитал-ай", которая выступала застройщиком "Бухты Квинс". Ему также принадлежит земля, на которой должен был быть возведен поселок. Проект был заморожен, и партнера Новикова, бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова, обвиняют в хищении 41 миллиона рублей пайщиков.