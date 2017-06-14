"Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РЕН ТВ соседи Новоселовой, из ее квартиры часто доносились крики, жильцы постоянно распивали спиртное, а шум был слышен в том числе и за несколько минут до ее гибели.

Тело 30-летней женщины нашли днем ранее на козырьке стоматологической клиники у дома на шоссе Энтузиастов. Предварительно сообщалось, что Новоселова поругалась с любовником, после чего позвонила матери и попросила ее приехать. Отмечается, что женщины говорили о смерти, затем старшая ушла смотреть телевизор, а через некоторое время услышала глухой удар.