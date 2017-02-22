Популярный в 90-е года прошлого века эстрадный исполнитель Вадим Казаченко пожаловался, что лишился средств к существованию.

По словам артиста, виновата в этом его бывшая жена Ольга, брак с которой суд признал фиктивным, так как супруги не вели совместного хозяйства и вместе не жили. Именно ее обвинения, публично высказанные в многочисленных ток-шоу, привели к тому, что от Казаченко отвернулись поклонники. В результате организаторы гастролей отменяют его концерты, так как билеты никто не покупает.

Напомним, в ноябре прошлого года Ольга Мартынова, на которой Вадим Казаченко женился в 2014-м году, рассказала, что он заставляет ее прервать беременность и всячески угрожает, принуждая развестись. На защиту артиста встала его директор Ирина Аманти, с которой Казаченко связывал многолетний роман.

В разговоре с изданием Life певец признался, что с момента откровений его бывшей супруги от него отвернулись даже самые преданные поклонники и в обозримом будущем у него нет ни одного концерта. А те, что были запланированы, пришлось отменить.

"К моему большому сожалению, те вопросы, которые можно было решать без вынесения их на всеобщее обозрение, решались публично, — цитирует Казаченко издание. — Да, так случилось, и я понимаю реакцию людей, потому что они вообще не поняли, что на самом деле произошло, какой был срок её беременности и всё остальное. В связи с этим с ноября месяца меня можно считать безработным. У меня нет концертов, а ближайшие гастроли, которые были запланированы, пришлось отменить. Теперь я не знаю, как мне жить дальше".

Певец также обвиняет бывшую супругу во лжи. По его словам, все происходило не совсем так, как об этом рассказала Ольга. "Ничего противозаконного я не делал. Я всего лишь просил развода, говорил ей о том, что наша семья не сложилась. После этого разговора Ольга пропала на какое-то время, а затем преподнесла вот такой сюрприз и поставила меня перед фактом. Она не была на седьмом месяце, это ложь, - говорит он. - До этого мы с ней не виделись около двух месяцев, а потом она приехала и сообщила о беременности. Тогда речь шла о 10 или 11 неделях. Не было такого, что я пытаюсь заставить её прервать беременность на седьмом месяце. Мне больно из-за того, что меня выставили негодяем. Я лишь хотел найти понимания в этом вопросе, а нашёл приключения".

Также в интервью Вадим сообщил, что не собирается просить прощения у Ольги, так как ни разу ее не оскорбил, не поднимал на нее руку и содержал в течение всего времени, что они находились в браке. По общей договоренности они перестали общаться еще в сентябре прошлого года, однако Мартынова решила предать историю огласке. Тем не менее, Казаченко заверяет, что будет помогать содержать ребенка, если он действительно является его отцом.