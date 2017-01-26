Королевская почта Великобритании анонсировала выход серии марок, посвященных Дэвиду Боуи.

В сообщении по этому поводу говорится, что почтовые марки будут выпущены в рамках серии "Музыкальные титаны". Таким образом в Лондоне отдадут дань памяти одному из самых влиятельных музыкальных и культурных деятелей всех времен.

На миниатюрах изображены обложки альбомов музыканта Hunky Dory (1971), Aladdin Sane (1973), Heroes (1977), Let's Dance (1983), Earthling (1997) и Blackstar (2016), а также снимки с его концертов. Марки поступят в продажу в марте текущего года.

Стоимость набора марок составит 11 фунтов стерлингов (около 800 рублей). Также королевская почта предлагает поклонникам Дэвида Боуи приобрести конверты с портретами кумира и другие сувениры.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.