Еще в 2014 году юрист Кайли Дженнер, участницы реалити-шоу "Семейство Кардашьян", который на тот момент было 17 лет, подал заявку на оформление прав на марку Kylie на территории США, которая позволяла бы производить косметику и одежду. Австралийская компания KDB, которая отвечает за соблюдение прав на марки 48-летней певицы Кайли Миноуг, выступила против этого и в феврале 2016 года подала судебный иск.

Как постановил суд в Вашингтоне, косметика Кайли Дженнер может ввести в заблуждение потребителей и сократить продажи товаров с брендом Кайли Миноуг.

Представители KDB за многие месяцы, пока длилась судебная тяжба, критиковали младшую сестру Ким Кардашьян, припомнив ей комментарии в соцсетях о темнокожих американцах и людях с ограниченными возможностями, а также "фотографический эксгибиционизм". Они также ставили под сомнение ее роль в телешоу. По сравнению со старшими сестрами по матери Ким, Кортни и Хлоей Кардашьян, ей было уделено меньше эфирного времени в "Семействе Кардашьян".

Родной отец Кайли Дженнер Брюс Дженнер, также снимавшийся в "Семействе", два года назад объявил о смене гендерной идентичности и принятии женского имени Кейтлин. Кейтлин Дженнер стала одной из "Женщин года" по версии журнала Glamour за 2015 год.

Кайли Миноуг через KDB владеет правами на марки Kylie, Kylie Minogue, Lucky - the Kylie Minogue musical, Kylie Minogue Darling и доменным именем Kylie.com, зарегистрированным еще в 1996 году. Десять лет назад она запустила свою парфюмерную линию.

В юности будущая певица снималась в мыльной опере "Соседи". Музыкой она занялась в 19 лет, в 1987 году записала хиты "The LocoMotion" и "I Should Be So Lucky".

За 30-летнюю карьеру в музыкальной индустрии Кайли Миноуг продала более 80 млн альбомов и синглов по всему миру. В течение этого года недавно сменившая лейбл артистка намерена выпустить свой 14-й студийный альбом.

В кино Кайли Миноуг снималась в образе зеленой феи в романтическом мюзикле "Мулен Руж" База Лурмана и загадочной экс-возлюбленной главного героя драмы Леоса Каракса "Корпорация "Священные моторы".