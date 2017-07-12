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В эпоху социальных сетей можно не только найти вторую половинку в интернете, но и узнать неприятные факты о ней. Именно во Всемирной паутине тайное все чаще становится явным: например, на днях интернет-общественность уличила в супружеской измене "самого красивого преступника в мире" Джереми Микса. Это не первый и, скорее всего, не последний случай, когда коварная сеть изобличала любовников. Издание "Лента.ру" предлагает ознакомиться с антипримерами знаменитостей и подумать: не лучше ли в наше неспокойное время следовать седьмой заповеди?
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