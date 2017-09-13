Звездная пара постаралась обеспечить полную безопасность для суррогатной матери своего будущего ребенка. Канье Уэст и Ким Кардашьян сняли для женщины дом в ухоженном, но отдаленном районе, напичкав здание камерами и телохранителями.
По словам источника, неназванную женщину круглые сутки охраняют шесть охранников. В ее распоряжении находятся четыре автомобиля и личный водитель.
Впрочем, судя по грустным лицам звезд, такая сумма серьезно ударила по их бюджету.
Ранее сообщалось, что врачи запретили Ким Кардашьян рожать третьего ребенка из-за проблем со здоровьем. Гинекологи утверждали, что телезвезда может не пережить этой процедуры. Поэтому с помощью специального агентства знаменитости подобрали суррогатную мать, которая выносит их будущего малыша.