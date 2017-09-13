Папарацци запечатлели знаменитую чету Кардашьян-Уэст в их автомобиле по дороге на светскую вечеринку в Голливуде. Пара выглядела крайне подавленной. Журналисты связали это обстоятельство с тем, что знаменитостям недавно пришлось заплатить 1,5 миллиона долларов за охрану для суррогатной матери их будущего ребенка, сообщает Mirror.

Звездная пара постаралась обеспечить полную безопасность для суррогатной матери своего будущего ребенка. Канье Уэст и Ким Кардашьян сняли для женщины дом в ухоженном, но отдаленном районе, напичкав здание камерами и телохранителями.

По словам источника, неназванную женщину круглые сутки охраняют шесть охранников. В ее распоряжении находятся четыре автомобиля и личный водитель.

Впрочем, судя по грустным лицам звезд, такая сумма серьезно ударила по их бюджету.

Ранее сообщалось, что врачи запретили Ким Кардашьян рожать третьего ребенка из-за проблем со здоровьем. Гинекологи утверждали, что телезвезда может не пережить этой процедуры. Поэтому с помощью специального агентства знаменитости подобрали суррогатную мать, которая выносит их будущего малыша.