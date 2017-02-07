На такой шаг, по информации издания, Уэст решился из-за закона об ужесточении иммиграционной политики, запретившего въезд в США гражданам семи стран с мусульманским большинством, и других действий администрации Трампа.

Канье Уэст поддерживал Трампа в ходе избирательной кампании, а в декабре встретился с ним в Нью-Йорке, написав после этого в Twitter: "Чувствую, что важно напрямую общаться с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен".

На следующий день после встречи музыкант разместил в Twitter снимок с обложкой номера журнала Time, выбравшего Трампа "человеком года". Номер был подписан Трампом, назвавшим Уэста "великолепным другом".