В 2016 году муж Ким Кардашьян был вынужден отменить часть турне в поддержку альбома "The Life of Pablo" по состоянию здоровья, сообщает Huffington Post.
Канье Уэст не раз называл Кида Куди самым влиятельным исполнителем за последние 10 лет.
Когда рэпер вернется к сольным концертам, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года Уэст провел почти неделю в больнице Лос-Анджелеса, куда он попал из-за сильного переутомления. Впоследствии музыкант продолжил лечиться дома.
Kid Cudi x Kanye West On Stage In Chiraq @ The Same Time #KanyeWest #KidCudi pic.twitter.com/HudS4MK1T6— COOL AL 🦅🦅 (@SoCoolAl) 5 ноября 2017 г.