В 2016 году муж Ким Кардашьян был вынужден отменить часть турне в поддержку альбома "The Life of Pablo" по состоянию здоровья, сообщает Huffington Post.

Канье Уэст не раз называл Кида Куди самым влиятельным исполнителем за последние 10 лет.

Когда рэпер вернется к сольным концертам, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года Уэст провел почти неделю в больнице Лос-Анджелеса, куда он попал из-за сильного переутомления. Впоследствии музыкант продолжил лечиться дома.

Kid Cudi x Kanye West On Stage In Chiraq @ The Same Time #KanyeWest #KidCudi pic.twitter.com/HudS4MK1T6