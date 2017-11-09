На рисунке цветными карандашами изображен Вайнштейн, у которого из головы растут свиные уши, а вместо носа — рыло. Подпись гласит: "Вы знаете Швайнштейна?" (Schweinstein в переводе с немецкого языка является объединением слов "свинья" и фамилии продюсера — прим. "Ленты.ру").

"Мне никогда не нравился этот человек", — прокомментировал свой рисунок Лагерфельд, отмечает издание.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси.

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В настоящее время он занимает пост креативного директора модного дома Chanel. Рубрику карикатур в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он ведет ежемесячно с 2013 года.