49-летняя Бруни, которая замужем за бывшим президентом Франции Николя Саркози, сообщила, что в мире моды есть ужасные люди, как и везде, однако для молодых девушек эта индустрия не так опасна, пишет Evening Standard.

"Люди не хотят обижать девушек, они хотят их фотографировать. Здесь здоровая атмосфера", — сказала супермодель, которая в сентябре 2017 года после долгого перерыва опять вернулась на подиум, приняв участие в Неделе моды в Милане.

Отвечая на вопрос относительно скандала, связанного с обвинениями в домогательствах в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, Бруни сказала, что в мире моды агенты защищают моделей, потому что они работают вместе. Кроме этого, в этой индустрии очень много женщин, и случаи насилия крайне редки. "Возможно, я и ошибаюсь", — призналась модель.

Бруни высказалась по данному поводу через несколько дней после того, как еще одна манекенщица, Кэмерон Рассел, поделилась в Instagram анонимными историями о домогательствах, которыми подвергались модели и сотрудницы индустрии моды. Рассел призвала обратить внимание на то, что в этой отрасли, как и в кино, женщины тоже подвергаются унижениям со стороны мужчин.