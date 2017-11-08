Жена принца Уильяма прибыла на торжественный благотворительный прием, организованный Anna Freud National Centre for Children and Families, в закрытом вечернем платье с кружевными рукавами от модельера Дианы фон Фюрстенберг, в котором она уже появлялась на публике в 2014 году.

Эксперты предположили, что поводом для такого выбора стали упреки в расточительности, предъявленные герцогине в прессе и социальных сетях за то, что для игры в теннис с детьми в Национальном теннисном центре в Лондоне она надела дизайнерские спортивные штаны Tuxedo Track Pant бренда Monreal London за 250 евро. Также отмечается, что герцогиня иногда надевает одежду масс-маркетных марок, например Zara.