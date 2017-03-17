Американская исполнительница на протяжении двух лет судилась за право владения бывшим монастырем, расположенном на участке площадью 32 тысячи квадратных метров. Перри пыталась приобрести недвижимость у лос-анджелесской епархии за 14,5 миллиона долларов. Однако пять монахинь, проживавших на территории монастыря, заявили, что певица — неподходящий владелец для бывшей религиозной общины. Они попытались продать участок бизнес-леди Дане Холлистер, которая собиралась превратить монастырь в отель.

Суд постановил, что монахини не обладали полномочиями для продажи недвижимости Холлистер.

Издание отмечает, что теперь Перри осталось получить одобрение Ватикана, чтобы монастырь, расположенный в калифорнийском городе Лос-Фелисе, перешел в ее собственность.

8 марта монахини в комментарии изданию Daily Mail обвинили Перри в колдовстве. 78-летняя сестра Рита Калланан заявила, что певица посещала город Салем для занятия магией.

В 2014 году певица посещала The Salem Witch Walk — стилизованную под шабаш вечеринку, которая проходит в Салем. Город известен во всем мире из-за расправ над ведьмами, которые местные жители устраивали в городе в 1692-1693 годах.