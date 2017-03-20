По словам исполнительницы, ее родители, которые были священнослужителями, отправили ее в специальный лагерь, где она пыталась "вылечиться от гомосексуализма молитвами". Она отметила, что терапия не помогла. "Я всегда считала, что сексуальная ориентация — не черно-белая, как мое платье", — заявила артистка.

Перри также упомянула свою песню 2008 года I Kissed a Girl ("Я поцеловала девушку"). "Когда композиция вышла, я знала, что вокруг нее начнется обсуждение, потому что она понравилась огромному числу людей", — заметила певица.

В ноябре 2016 года сообщалось, что Перри рассталась со своим бойфрендом, британским актером Орландо Блумом. Однако в декабре артисты появились вместе в одной из детских больниц Лос-Анджелеса в образе Санта-Клауса и его спутницы.