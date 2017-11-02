Известный голливудский актер, режиссер и сценарист, двукратный обладатель "Оскара" Кевин Спейси, который на прошлой неделе признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и извинился за домогательства 30-летней давности к 14-летнему начинающему актеру Энтони Рэппу, выпустил специальное заявление, передает Deadline.

Через своих представителей артист сообщил, что намерен в свете предъявленных обвинений взять паузу для осмысления ситуации и лечения. Подробности планов актера не разглашаются.

29 октября 58-летний Кевин Спейси, который имеет две премии "Оскар" за роли в детективе Брайана Сингера "Подозрительные лица" ("Обычные подозреваемые") и картине Сэма Мендеса "Красота по-американски", официально объявил о том, что он гей.

Спейси также извинился перед звездой "Стартрека" Энтони Рэппом, который обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам 46-летнего Рэппа, инцидент произошел в 1986 году. Рэппу на тот период было 14 лет и он только начинал свою карьеру в кино. Артист рассказал, что Спейси стал сексуально его домогаться после вечеринки у него дома, когда остальные гости ушли.

Как признался Кевин Спейси, он не помнит той встречи, о которой рассказал Рэпп, так как в тот момент был пьян. Тем не менее, он предпочел принести извинения. По словам актера, именно обвинения со стороны Рэппа заставили его признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

После этого признания и принесенных извинений еще трое мужчин - британский бармен Даниэль Бил, американский режиссер-документалист Тони Монтана и мексиканский актер Роберто Кавазос - также обвинили Спейси в домогательствах.

Кроме того, стало известно, что на фоне сексуального скандала руководство онлайн-видеоплатформы Netflix объявило о приостановке съемок шестого сезона популярного американского сериала "Карточный домик", где Спейси играет главную роль.

В свою очередь администрация британского театра Old Vic, художественным руководителем которого с 2004 по 2015 годы был Кевин Спейси, обнародовала обращение ко всем, кто пострадал от действий актера. Этих людей призвали сообщить о фактах домогательства.