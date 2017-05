Об этом супруга рэпера Канье Уэста заявила в эфире телепередачи Watch What Happens Live. По ее словам, она планирует уговорить на суррогатное материнство свою 32-летнюю младшую сестру Хлои, в то время как ее мать Крис Дженнер и старшая сестра 38-летняя Кортни сами предложили ей свои услуги, сообщает Sun.

Кардашьян также сообщила, что этот сюжет станет одним из основных в новом сезоне ее семейного реалити-шоу "Keeping Up With The Kardashians".

Ранее у Ким Кардашьян были серьезные проблемы с вынашиванием и родами предыдущих детей, 3-летней Норт и годовалого Сэйнта, после чего врачи категорически запретили ей снова беременеть. Сообщается, что модель страдает от состояния под названием placenta accreta, при котором плацента крепится глубоко к стенке матки, и роды могут вызвать кровотечение, опасное для жизни женщины.

О поисках суррогатной матери для нового ребенка Кардашьян заявляла еще в 2016 году.