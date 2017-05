Снимки обнародованы в честь трехлетней годовщины церемонии бракосочетания. "Не могу поверить, что прошло три года", – сказала Кардашьян.

По ее словам, она решили опубликовать фото, сделанные во время примерки свадебного платья с тогдашним дизайнером Givenchy Риккардо Тиши. На снимках также можно увидеть дочь Кардашьян и Уэста.

Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году во Флоренции. Перед свадьбой праздничные мероприятия проходили в парижском особняке дизайнера Валентино Гаравани и в Версале.

В том же году свадебное фото Уэста и Кардашьян стало самым популярным в истории Instagram.

Kim Kardashian Goes into the Vault for Never-Seen Wedding Photos on Anniversary with Kanye West -… https://t.co/8Lo0NeEEGX— Kim Kardashian Show (@KardashianShow) May 25, 2017