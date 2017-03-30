Итальянская актриса Клаудиа Кардинале одобрила постер 70-го Каннского кинофестиваля, раскритикованный феминистами за то, что он якобы навязывает женщинам "диктатуру худобы". Об этом в четверг, 30 марта, сообщает The Telegraph.

"Реализм тут ни при чем. Я сама феминистка и не вижу в постере ничего унижающего женское тело. В мире есть более важные темы для споров. Это просто кино", — заявила Кардинале. "Снимок был обработан, чтобы подчеркнуть эффект легкости и сделать из меня сновиденческий образ", — пояснила актриса.

Дискуссия развернулась во французской прессе и социальных сетях после того, как издание Le Monde опубликовало постер фестиваля и использовавшийся при его создании оригинальный снимок 21-летней Кардинале, сделанный в 1959 году. При сопоставлении изображений заметно, что дизайнеры постера уменьшили талию и бедра Кардинале при помощи фотошопа. Феминисты увидели в этом проявление неуважения к женскому телу и попытку навязать публике неестественные стандарты худобы.

Клаудиа Кардинале известна ролями в таких фильмах, как "Рокко и его братья", "Восемь с половиной", "Леопард", "Красная палатка", "Картуш", "Бездорожье".

70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2017 года. Его жюри возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар.