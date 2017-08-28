Как сообщает портал, одной из внучек исполнителя предложили попробовать свои силы на шоу. "Я отказался категорически! Ни за что! Зачем мне воспитывать моих внучек на такой музыке? Дело в том, что с некоторых пор я не смотрю передачу "Голос" – ни взрослый, ни детский. Не потому, что мне неинтересно – у нас очень много талантливых ребят. Но мне не нравится, что участники там не поют оригинально, а обезьянничают, пародируют других артистов. Я бы эту клоунаду так и назвал – "Конкурс песенных пародий". Они поют зарубежные хиты на английском, на итальянском, а зачем? На Западе в кабаках это делают гораздо лучше! Я хочу, чтобы они исполняли наши песни – на русском. Но они же не умеют петь ни "Очи черные", ни "Калинку", - пояснил свою позицию Кобзон.

Не нравится ему и репертуар участников шоу, которые поют преимущественно на английском языке. "Потратьте вы время, зайдите в музыкальную библиотеку, возьмите антологию советской или русской песни, позанимайтесь с концертмейстером. Нет же, проще скопировать покойницу Уитни Хьюстон! Почему Лева Лещенко позволяет себе в концерте спеть русскую народную песню, хотя мог бы ограничиться своими шлягерами, а молодежь считает это зазорным?! И предпочитает исполнять всякий вздор: часы-трусы, немножко беременна, немножко влюблена", - заявил изданию Кобзон.