Актер, играющий в сериале жениха героини Меган Маркл, рассказал, что был вынужден удалить аккаунт в Instagram из-за того, что больше не может публиковать совместные фото с партнершей. Это произошло после того, как он выложил одну из старых фотографий со съемок, на которой партнеры по сериалу обнимаются, и Меган Маркл целует Патрика Джея Адамса в щеку. "Я отправился спать, а наутро понял, что живу в мире, в котором не могу публиковать вещи, связанные с Меган", — рассказал актер журналу.

Фотография привлекла слишком много внимания к артисту, женатому на звезде сериала "Милые обманщицы" Тройэн Беллисарио.

С тех пор, как стало известно, что Меган Маркл встречается с принцем Гарри, популярность сериала "Форс-мажоры" существенно выросла.