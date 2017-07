Спасибо всем, кто переживает за #женяосин . Сегодня был тяжёлый день, мы с врачами 8 часов пытались уговорить Женьку лечь в клинику на обследование. И он уже был согласен, если бы не... Скажу как есть: армия журналистов окружила дом в надежде получить жареные факты. Его телефон обрывают телевизионщики, суля гонорары, но не для того, чтобы помочь с лечением, а использовать больного артиста для разовых съёмок и выкинуть, как отработанный материал. Звонили "друзья", которые готовы были примчаться "спасать" от врачей. Даже охрана дома была на нашей стороне, максимально сотрудничая. Одно не понимаю: зачем обманывать поклонников, зрителей, читателей, если тебе не надо на лечение ног, тебе, Женя, надо просто на бутылку?? Я привезла врачей, все оплачено, готова одноместная палата в частной клинике - Жене только нужно было дойти до лифта и спуститься с нами в машину... знаете, сколько денег прислали ему поклонники на "псевдо-лечение"? Все лишь 200 рублей! Значит меня услышали! Знайте, эти деньги не на лечение, а на смерть. Диагноз врача - цирроз печени и не только... #какесть #всяправда #звезды #бесполезно #увы #болезнь #сукивыанедрузья #лечить #принудительно #евгенийосин

A post shared by Natalia Shturm (@nataliashturm) on Jul 4, 2017 at 2:42pm PDT