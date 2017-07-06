Российская певица Наталья Штурм обвинила Евгения Осина, который ранее жаловался на очень плохое состояние здоровья, в обмане поклонников. По ее словам, таким образом Осин пытается получить деньги с сердобольных людей, которые поптратит на алкоголь.

Штурм опубликовала в соцсетях призыв не жертвовать музыканту деньги. "Знайте, эти деньги не на лечение, а на смерть. Диагноз врача — цирроз печени и не только. Одно не понимаю: зачем обманывать поклонников, зрителей, читателей, если тебе не надо на лечение ног, тебе, Женя, надо просто на бутылку?" — написала певица. Она также рассказала, что хотела помочь Осину, вызвав врачей и оплатив ему лечение в частной клинике, однако он отказался ехать в больницу.