По словам режиссера, скандал с Вайнштейном и другие подобные истории — глупость.

"Что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом. Если уж на то пошло, то надо сразу же судить [экс-президента США Билла] Клинтона. С другой стороны, нам это, надеюсь, не грозит. Потому что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться", — отметил Кончаловский.

Режиссер также предположил, что в таком случае "надо подавать в суд на весь мужской пол".

"Это все нормальная истерия и манипуляция массами", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли такая ситуация в России, Кончаловский предположил, что скандал может начаться "в пределах Садового кольца".

"Но на мой взгляд, это как-то несерьезно. Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Слава Богу, мы живем в стране, где политическая корректность не дошла до абсурда", — резюмировал он.