"Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", — добавила она.

Ранее украинская спецслужба СБУ заявила, что проверяет информацию о выступлении Самойловой в июне 2015 года в Крыму — российской территории, чей нынешний статус оспаривается Киевом. Артистов, побывавших на полуострове после его воссоединения с Россией, как правило, не пускают на Украину.

"Это всё как-то смешно, и я не понимаю, с чего такой переполох... Не знаю, мне как-то это все странно", — рассказала певица в интервью телепрограмме "Вести в субботу".

О том, что представлять Россию на конкурсе будет Самойлова с композицией Flame Is Burning, стало известно 12 марта. Певица является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) и передвигается на коляске.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.