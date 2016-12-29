Инцидент прокомментировал директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев. "Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции", — рассказал Пономарев. Он добавил, что после операции Райкин вышел на сцену и сыграл в моноспектакле "Своим голосом". Тем не менее ближайшие выступления артист отменил.

"Я интуитивно чувствую хороших врачей. Это у нас семейное. Папа много болел, поэтому мы научились отличать хороших и плохих докторов. В облбольнице № 3 работают настоящие профессионалы", — приводит слова Райкина kp.ru.

В октябре худрук "Сатирикона" выступил на съезде Союза театральных деятелей с резкой критикой цензуры в искусстве и попыток общественных организаций влиять на работу учреждений культуры в России. Его речь вызвала бурную дискуссию в обществе.

Народный артист России Константин Райкин — сын актера и руководителя Ленинградского театра миниатюр Аркадия Райкина. С 1988 года возглавляет московский театр "Сатирикон".