Вечеринка, которая была устроена без особого повода, проходила в киноклубе замка, всего на ней присутствовали 500 человек. Входной билет стоил 12,5 фунта. На мероприятии действовал дресс-код: присутствующие должны были одеться в стиле ABBA. Такая тематика была выбрана, поскольку любимой песней королевы является Dancing Queen.

Отмечается, что гости танцевали, пели и пили шампанское. С наступлением ночи им показали экранизацию мюзикла "Mamma Mia!", основанного на песнях ABBA.

На входе гостей проверяла служба безопасности. Сама Елизавета II в это время находилась в Балморале — королевской резиденции в Шотландии.