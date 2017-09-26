Рок-музыкант Крис Кельми, у которого из-за проблем с алкоголем в последние годы идет черная полоса, на днях намерен отправиться в Таиланд.

Там в реабилитационном центре, где уже с аналогичными проблемами находится другой российский певец – Евгений Осин, 62-летний Кельми пройдет курс лечения от пагубной зависимости.

Кельми пообещал сделать все от него зависящее, чтобы вернуться в Москву другим человеком, пишет "Комсомольская правда". Однако он уверяет, что именно алкогольная зависимость его не тревожит – у него другие проблемы со здоровьем.

Изданию "Дни.ру" музыкант рассказал, что у него "проблемы с сосудами на ногах", а "все остальное – ерунда". "Да, я могу выпить, знаю о своей проблеме, поэтому и благодарен за помощь друзьям", — сказал Кельми.