По словам актрисы, она не хочет всю жизнь "питаться только жареным сыром". Ей хочется попробовать разные блюда, заявила Стюарт в интервью Harper's Bazaar.

Ранее актриса объявила себя лесбиянкой на волне разочарования от неудачных отношений с очередным бойфрендом.

"Некоторые люди могут есть одно и то же всю жизнь, каждый день. Но я однажды уже попробовала жареный сыр и теперь мне хочется чего-то еще", — заявила актриса.

Актриса заявила, что искренне любила всех, с кем она встречалась, вне зависимости от пола.