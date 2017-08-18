Напомним, несколько дней назад в Сети между Познером и Шнуровым возник конфликт, когда журналист назвал музыканта пустым и неинтересным, припомнив интервью Шнурова. Тот в ответ предложил Познеру устроить "баттл". Ксения предложила оппонентам устроить "баттл" в ее присутствии, так как это даст им равные возможности.

"Я бы промолчала (хотя это мне дается всегда с большим трудом), но тут считаю возможным с полным правом высказаться по поводу несостоявшегося баттла Шнурова и Познера, - написала Собчак в соцсетях. - Во-первых, я нежно люблю и восхищаюсь обоими. Я член ордена "Острого Вопроса" Магистра Познера и одновременно участник секты "Хлесткого Ответа" Святого Шнурова. Во-вторых,интервью я занимаюсь профессионально много лет и имею что сказать, как говорится. Сережа, милый, вызывать Владимира Владимировича это, конечно, отличный ход в духе #хитрожопыйхайпожор (я вот тоже сейчас выступаю в этой номинации, хоть хайп и поменьше), но ведь ясно, что сочинять тексты песен и писать стихи - это ближе к баттлрэпу стоит, чем к профессии интервьюера. Это как футболист-профессионал предложит чемпиону мира по шахматам пробежать стометровку, мотивируя этот вид дуэли тем, что "я ж не бегун, и мы оба спортсмены". При этом, странно, Владимир Владимирович, на мой взгляд, перекладывать ответственность за интервью на интервьюируемых. Это как перекладывать ответственность за плохой концерт на зрителя. Но правда и в том, что я хорошо тебя зная, Сережа, видела,что ты почему-то не хотел говорить с Владимиром Познером. Совершенно не хотел открываться и вообще находился в "глухой защите". Так бывает, но такую оборону не прорвать даже ядерным боеголовкам ВВ. И, кстати, жаль, что ты был не в настроении, потому как это вышло бы все равно интереснее, чем слушать про стоимость зубов и кого ты где трахал, ну вот правда. Может с точки зрения интервью у Дудя и произошло твое раскрытие, но вот лично мне оно(это раскрытие) совершенно неинтересно. Про веру, про современную культуру и прочее мне хотелось всегда узнать про тебя больше, чем про то, сколько стоят твои зубы. (Хотя они и п***ц какие красивые) Но это уже дело вкуса. (это я и про зубы и про дудя) Короче, вывод такой - приходите лучше ко мне на дебаты, мальчики, (это как раз и журналисту и певцу даст одинаковые равные возможности) ну и не ссорьтесь, или ссорьтесь только у меня в эфире".