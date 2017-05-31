Активная социальная жизнь российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак, которая даже после рождения сына почти сразу вернулась к прежнему режиму, не дает покоя многим пользователям сети.

Очередную порцию неприятных эпитетов она получила после публикации фотографий и заметок о путешествии в Бутан. В Instagram Ксения вохитилась законами страны, где каждый турист должен ежедневно тратить не менее 250 долларов и также заплатить налог за каждый день пребывания в размере 70 долларов. По мнению Собчак, такие порядки пришлись бы кстати в Монако, где в августе можно встретить только "фотографов богатой жизни", тогда как на самом деле зажиточные люди раньше конца сентября туда не приезжают.