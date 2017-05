Попала в закрытую страну невероятной красоты. Завтра все буду смотреть и рассказывать. Но начало мне уже нравится-молодой король Бутана продвигает концепт "эксклюзивного туризма"-больше всего в мире моих любимых теперь отелей-Аманов именно в его стране , а также по закону турист должен потратить (и предьявить документ )не менее 250 $ в сутки на человека+ налог 70$ за день пребывания. Что отрезает сразу кэмпинги и кучи китайцев. В итоге-чисто,и пока очень-очень красиво. Надо такой закон подсказать принцу Альберту,а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько ,что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует😂😂😂

