Очередную порцию неприятных эпитетов она получила после публикации фотографий и заметок о путешествии в Бутан. В Instagram Ксения вохитилась законами страны, где каждый турист должен ежедневно тратить не менее 250 долларов и также заплатить налог за каждый день пребывания в размере 70 долларов. По мнению Собчак, такие порядки пришлись бы кстати в Монако, где в августе можно встретить только "фотографов богатой жизни", тогда как на самом деле зажиточные люди раньше конца сентября туда не приезжают.
Попала в закрытую страну невероятной красоты. Завтра все буду смотреть и рассказывать. Но начало мне уже нравится-молодой король Бутана продвигает концепт "эксклюзивного туризма"-больше всего в мире моих любимых теперь отелей-Аманов именно в его стране , а также по закону турист должен потратить (и предьявить документ )не менее 250 $ в сутки на человека+ налог 70$ за день пребывания. Что отрезает сразу кэмпинги и кучи китайцев. В итоге-чисто,и пока очень-очень красиво. Надо такой закон подсказать принцу Альберту,а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько ,что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует😂😂😂