Даже самые завзятые тусовщицы не застрахованы от пролактиновой эйфории. И меньше всего рассказов о радости материнства ожидали от Ксении Собчак. Тем не менее это так - и сейчас в социальных сетях публикации о светских мероприятиях в микроблоге телеведущей перемежаются советами по уходу за младенцами.

Например, недавно Собчак удивила своих подписчиков рекомендациями, как совместить грудное вскармливание и активную социальную жизнь. Ксения советует пользоваться молокоотсосом, чтобы у малыша был запас маминого молока, если она отсутствует. Правда, пост отмечен тэгом "на правах рекламы", но редкая мать не согласится с пользой такой пропаганды.

Публикация вызвала огромное удивление со стороны подписчиков телеведущей, привыкших видеть в ее профиле селфи и рекламу косметики и одежды.

Напомним, первенец Ксении Собчак появился на свет 18 ноября. По данным СМИ, мальчика назвали Платоном.