Эпатажный обозреватель Отар Кушанашвили, не жалеющий острого словца для деятелей шоу-бизнеса, высказал свое мнение о слухах о романе замужней солистки группы A'Studio Кети Топурии и рэпера Гуфа.

Кушанашвили считает, что это выдумки, так как знаком с мужем Кети и "от таких живыми не уходят".

"Я третьего дня видел благоверного Кэти, он являет собой великолепный образец закоронелого домостроевца, который и с внешними, и внутренними проблемами и врагами, я видел, разбирается на манер Джека Ричера в исполнении Тома Крузашвили, и если вы думаете, что он допустит мезальянс своей супружницы и какого-то там рэпера, значит, у вас либо состояние мозгового переутомления (я знаю, кто такой Гуф, посему состояние, о котором ниже, очень хорошо ему ведомо), либо конопляного делирия. От таких, как он, живыми не уходят, тем паче к пареньку, чьи качества далеки не то что от маскулинности, но и от самых снисходительных понятий о норме", - написал Отар в своем блоге в Живом Журнале.