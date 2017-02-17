Вообще 62-летняя певица очень заботится о своем здоровье, регулярно обследуется и по пустякам к врачам не обращается. Но в данном случае пришлось, поскольку несколько дней назад Вайкуле получила травму, катаясь на одном из горнолыжных курортов, пишет "Комсомольская правда".

"Уже сделана операция, и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь. Надеюсь на понимание моего слушателя", — сказала Лайма в интервью журналистам. Она также сообщила, что концерты не отменяются, а состоятся в марте, как только певица вернется из США.