В интервью датскому изданию, Ларс фон Триер сказал, что сторона событий, представленная Бьорк — это "не тот случай". Он также заявил, что певица "представила одно из величайших выступлений".

"Насколько я помню, мы были жертвами. Эта женщина была сильнее, чем Ларс фон Триер, и я, и наша компания вместе", — рассказал изданию со-продюсер по картине фон Триера "Танцующая в темноте" Питер Аалбек Йенсен о работе с Бьорк.

Ранее на фоне скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном Бьорк рассказала о домогательствах неназванного "датского режиссера". Пользователи предположили, что речь идет о Ларсе фон Триере, у которого она снималась в "Танцующей в темноте".