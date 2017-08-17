Три года назад Кеша обвинила продюсера Доктора Люка в "моральном, сексуальном и физическом насилии". Представители звезды не смогли доказать в суде вину мужчины. В ответ Люк выдвинул против Кеши ответные обвинения в издевательствах и нарушении условий контракта.

Люк заявил, что Кеша срывает работу над третьим альбомом, что противоречит условиям договора. Певица ответила, что отказывается сотрудничать с человеком, который ее унижал. Для решения спора юристы Люка пригласили выступить в суде Леди Гагу, чья личная переписка с Кешей, по словам инсайдеров, может помочь доказать правоту продюсера.

Впрочем, представители Гаги заявили, что юристы Люка подтасовывают факты, и звезда полностью на стороне своей коллеги Кеши. Гага должна выступить в суде до конца лета.