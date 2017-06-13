Личные вещи голливудской звезды Одри Хепберн выставлены на продажу, сообщает WWD. Торги проведет аукционный дом Christie's в Лондоне.

В частности, продается платье, созданное для актрисы дизайнером Юбером де Живанши, тренч Burberry, фирменные для стиля Хепберн балетки, а также фотографии из личного архива, сценарии к картинам "Завтрак у Тиффани" и "Шарада".

Аукцион пройдет 27 сентября. Также запланированы онлайн-торги с 19 сентября до 3 октября.

В декабре 2016 года платье Givenchy, в котором Хепберн снималась в "Завтраке у Тиффани", было продано почти за $600 тыс. Тогда это был новый мировой рекорд для платья, пошитого для фильма.