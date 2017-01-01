Британский певец Джордж Майкл, который умер от сердечной недостаточности, завещал свое состояние сестрам. Как пишет The Sun, оно оценивается в 105 миллионов фунтов стерлингов.

При этом, как стало известно газете, большую часть наследства получит 55-летняя Мелани. По информации издания, ей может отойти около 50 миллионов фунтов стерлингов. Она была личным парикмахером Майкла, а также сопровождала певца на гастролях в Китае в конце 1980-х годов, отмечает The Telegraph.

Также в завещании указана еще одна сестра певца — 57-летняя Йода. Размер унаследованной ею суммы не уточняется.

Ранее сообщалось, что часть состояния певца может отойти его крестным детям, а именно сыну и дочери 55-летнего популярного английского актера и музыканта Мартина Кемпа, а также дочери британской певицы Джери Холлиуэлл, передает РИА Новости.

Певец Джордж Майкл умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. По данным СМИ, он скончался от сердечной недостаточности. Позднее стало известно, что певец боролся с героиновой зависимостью в течение последнего года своей жизни.