25 сентября команда была вынуждена отменить часть тура из-за экстренной госпитализации вокалиста. По информации некоторых СМИ, у артиста был сердечный приступ, однако Тайлер заявил, что ничего подобного с ним не происходило, сообщает Rolling Stone.

Музыкант опубликовал обращение к поклонникам на официальном сайте Aerosmith. "Ставлю всем пять с плюсом за креативные версии того, что со мной произошло. На самом деле, у меня не было никакого приступа, и уж тем более с сердцем. Просто я был вынужден вернуться в Штаты для прохождения процедуры, которую может провести только мой личный врач. Мне жаль, что мы отменили несколько концертов, но я обязательно вернусь", — написал Стивен Тайлер.

В конце сентября Aerosmith были вынуждены отменить часть турне по Южной Америке. Буквально за день до госпитализации вокалиста команда выступила на бразильском фестивале Rock In Rio перед 100 тысячами человек.