Брак депутата Сейма, врача-гастроэнерголога Хосама Абу Мери и предпринимательницы, бывшего министра внутренних дел Линды Абу Мери распался, пишет Delfi Izklaide.

О разводе сообщила в своем профиле в Facebook Хосам Абу Мери. "Мы много лет делились здесь радостными известиями, улыбчивыми фотографиями, и рассказывали, как у нас дела. У каждого по отдельности и у обоих вместе. Всегда получали поддержку, - пишет Хосам Абу Мери. - Поддержка нужна нам и сегодня".

"Наша жизнь на бегу и стремительные карьеры отразились на нашей повседневности. Именно повседневные мелочи - то, что убивает любовь. Для того, чтобы они не убили нашу любовь, мы решили стать двумя отдельными людьми, а не семьей с одной фамилией. И все же мы всегда будем рядом другом с другом, чтобы помочь и поддержать", - пишет Абу Мери, отмечая, что всегда будет любить свою бывшую супругу.

После развода Линда Абу Мери вернется у своей прежней фамилии - Мурниеце. "Мурниеце - это фамилия, с которой связана большая часть моей жизни, дети тоже носят эту фамилию. Девичья тоже красивая, но пришлось бы потратить слишком много времени, чтобы всем объяснить, кто я такая", - заявила она Delfi Izklaide.

Линда Мурниеце и Хосам Абу Мери поженились в мае 2012 года. Предыдущий брак с Раймондом Мурниексом распался в 2011 году. У Линды и Раймонда Мурниексов двое детей - Хелена и Харалдс.