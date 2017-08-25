Вначале бывшие супруги не комментировали свое решение о расставании, однако чуть позднее в интервью журналу Ieva Абу-Мери рассказал, что причина в том, что они с Линдой слишком похожи, но он чувствует себя виноватым в том, что не смог уделять семье достаточно времени. Теперь свое видение ситуации открыла и его бывшая жена.

В разговоре с изданием Una Мурниеце заявила, что не считает бывшего мужа виноватым в разводе. По ее словам, уход Хосама Абу-Мери в политику действительно оставил ему очень мало времени для семьи и ей было трудно с этим смириться. "Наше решение было эгоистичным, - говорит она. - Я могла ехать за город отдыхать с друзьями, детьми или одна, но я хотела с мужем. А у него заседания и командировки. Не скажу, что решение далось легко, но оно рациональное".

Мурниеце заверяет, что им удалось остаться друзьями. Более того, по ее словам, возможно, стоило потерять мужа ради того, чтобы обрести очень хорошего друга. После развода, встречаясь, например, за ужином, они стали намного больше разговаривать.