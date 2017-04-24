По словам артистки, после вчерашних стрессов ее все больше веселит СБУ: "В моей семье с сегодняшнего дня все смеются".

Как отметила Лолита, она понимала, что на нее сразу польется "куча всего", но не от обычных нормальных граждан Украины и России, а от тех, кто специально сидит на зарплате.

"Эту фотографию обнаружил мой муж. Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела – но грудь-то не моя", – сообщила певица.

Она сообщила, что все, кто знает ее близко, а также зрители могут сравнить, что формы разные.

Певица добавила, что у спецслужб, по всей вероятности, нет других занятий, кроме как бороться с ней.

Ранее сообщалось, что СБУ опубликовала откровенное фото певицы Лолиты.