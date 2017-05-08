Российский певец Сергей Челобанов, чье имя ненадолго вспыхнуло в шоу-бизнесе в 90-х прошлого века, откровенно рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачевой.

Широкую известность Челобанов приобрел в самом начале 1990-х после дуэта с Аллой Пугачевой. Однако их связывало не только сотрудничество, но и трехлетний роман, пишет "Комсомольская правда".

"Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике. На лице была помада. Но не уверен, что помада Аллы – там присутствовала еще одна женщина. Еще помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу", - признался Челобанов.

По его словам, сначала певец думал только о творческом сотрудничестве с Пугачевой, но очень быстро они стали близки."Не было любви, она просто предложила поработать, услышав мой музыкальный материал. Но как-то постепенно, незаметно ни для меня, ни для нее, жизнь нас уложила в кроватки".

По словам артиста, Пугачева была очень щедра. Она платила Челобанову по 500-600 долларов за концерт (напомним, речь идет о самом начале 1990-х годов), подбирала ему одежду, подарила трехкомнатную квартиру в Москве. Причем, как вспоминает Сергей, его тогдашняя жена обо всем знала, но молчала.

Челобанов также заявил, что вполне мог стать очередным супругом Алла Борисовны. "Я уже и не вспомню, где сделал ей предложение – на банкете или в постели. Предложил, но не женился. Она мне сказала, мол, сначала вылечись от "пристрастия", а там посмотрим, помогала мне лечиться, возила к гипнотизером разным. Но те сказали, что я не внушаемый", – признался Челобанов.

Через четыре года после знакомства их пути разошлись. У Пугачевой появился Филипп Киркоров, творческий тандем с Челобановым распался. Его перестали показывать по телевизору, стало меньше гастролей. Вернуться на большую сцену он рискнул спустя 16 лет, когда принял участие в проекте "Ты суперстар".