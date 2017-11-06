Певицу, обладающую состоянием размером около $800 млн, видели у окна в эконом-классе самолета авиакомпании Air Portugal, - она сидела, скрестив ноги и уткнувшись в телефон, в объемном пуховике (фото). Стоимость билетов на подобные места составляет £42.

Предполагается, что певица навещала в Лондоне своего сына Рокко Ричи, который проживает в британской столице вместе с отцом, режиссером Гаем Ричи. В Лиссабоне же сейчас живет ее приемный сын Дэвид Банда, выступающий сейчас за молодежную команду "Бенфика". Певица усыновила мальчика родом из Малави в 2006 году.