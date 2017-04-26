На этой неделе издание Deadline сообщило, что сценарий Элис Холландер фильма о Мадонне, возглавивший в прошлом году список лучших сценариев, заинтересовал студию Universal Pictures. В сценарии действие происходит в Нью-Йорке в 1980-х годах, когда певица пыталась выпустить свой первый альбом.

Рабочее название фильма "Blond Ambition" - так назывался концертный тур Мадонны, в который она отправилась в 1990 году. Тогда певица выпустила такие известные хиты, как "Like A Prayer", "Express Yourself" и "Vogue". Кто исполнит главную роль в картине, пока не известно.

"Никто не знает, что я знаю и что я видела. Только я могу рассказать свою историю", - написала Мадонна в Instagram. Она добавила, что любой, кто попытается это сделать, - "шарлатан и дурак". Певица посетовала, что стремление получить выгоду, не прилагая усилий, - "болезнь нашего общества".