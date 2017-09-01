Певица Мадонна переехала жить в Португалию, чтобы находиться рядом со своим приемным сыном Дэвидом, который поступил в спортивную академию лиссабонского футбольного клуба "Бенфика". Звезда уже купила недалеко от португальской столицы дом стоимостью 7,5 миллионов евро.

11-летний Дэвид Банда, которого Мадонна усыновила в Малави в 2006 году, стал учеником местной спортивной школы, пройдя экзамен весной 2017 года, сообщает Guardian. Помимо тренировок в академии, он будет учиться во французской школе в Лиссабоне.

Ремонт купленного ей в курортном городке Синтра дома XIX века, как ожидается, займет около полугода.

Дэвид Банда является одним из четырех приемных детей Мадонны из Малави. В феврале 2017 года она удочерила двух четырехлетних девочек-сестер из этой страны.

Певица выиграла суд у издания Mail Online, которое раскрыло в своем материале частную информацию об этих детях. Присужденную ей денежную компенсацию Мадонна обещала перечислить одному из медицинских учреждений в Малави.