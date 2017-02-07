Американской певице Мадонне разрешили усыновить еще двух детей из Малави, сообщает Reuters со ссылкой на вердикт местного Высшего суда.

Артистка присутствовала в зале судебных заседаний, когда оглашалось решение.

По словам представителя суда, подробности о детях, которых намерена усыновить Мадонна, не могут быть разглашены.

Как утверждает Daily Mail, певица станет приемной матерью для девочек-близнецов Эстер и Стеллы Мвале, которые живут в детдоме уже два года.

Ранее сообщалось, что Мадонна подала документы на усыновление еще двух детей из Малави. Сама артистка опровергала эту информацию.

В 2008 году Мадонна усыновила Дэвида Банду, а через год удочерила Мерси Джеймс. Оба – уроженцы Малави. Кроме того, у певицы есть дочь Лурдес Леон и сын Рокко Ричи.