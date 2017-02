Легендарный американский боксер объединился со студией Shots и некоторыми молодыми "цифровыми" звездами. Сейчас на канале спортсмена представлено единственное видео - набравший два миллиона просмотров клип на рэп-композицию "If You Show Up". А начиная с марта короткие комедийные выпуски сериала будут появляться каждые две недели, пишет Variety.

"Майк очень забавный парень, и на экране, и в реальной жизни. Мы будем знакомить с ним совершенно новую аудиторию", - говорит директор студии Джон Шахиди.

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и обладатель нескольких не побитых до сих пор мировых рекордов, Майк Тайсон завершил спортивную карьеру в 2005 году. Снялся в более чем 55 фильмах, шоу и сериалах, в основном в эпизодических ролях, в 2016 году сыграл главную роль в фильме "Ип Ман 3". Также он является соавтором сценария автобиографического фильма "Тайсон" и снялся в двух документальных фильмах.