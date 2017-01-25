Войт назвал действия артистов государственной изменой. "Этот марш против президента — серьезная и крайне разрушительная вещь", — подчеркнул он.

21 января в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании и Австралии прошли женские марши. Их участники протестовали против Трампа, вступившего в должность главы государства днем ранее. В мероприятии в Вашингтоне приняла участие певица Мадонна, которая нецензурно обругала республиканца. Тот отреагировал на происходящее в Twitter, задавшись вопросом, почему участники протестов не голосовали на выборах.

Войт впервые публично заявил о поддержке кандидатуры Трампа в марте 2016 года, назвав республиканца "смешным, игривым и честным". В ноябре он призвал избранного президента поторопиться со строительством стены на границе США и Мексики.

78-летний актер снимался в таких фильмах, как "Враг государства", "Полуночный ковбой", "Трансформеры", "Уловка-22", "Схватка", а также в картине "Фантастические твари и где они обитают".