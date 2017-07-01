В этом году июнь в Латвии выдался холодным (редко в какие дни температура превышала плюс 20 градусов) и дождливым, особенно в последние дни первого месяца лета.
По этому поводу Галкин решил снять и выложить в соцсеть шуточный ролик со своим участием. На своей вилле в Юрмале, где отдыхает вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми, он позировал в насквозь мокрых белых рубашке и шортах, а за кадром звучая известная песня Софии Ротару "Вот и лето прошло..." В конце видео Галкин продемонстрировал своего любимца - собачку.
Ниже - подборка видео из Юрмалы, опубликованных Максимом Галкиным в своем профиле Instagram, о том, как он проводит нынешнее лето. На некоторых кадрах можно увидеть его детей и Пугачеву.
Немного об усталости напоказ. P.S. Это не значит, будто я считаю публичные творческие профессии лёгкими, даже наоборот - зачастую тяжёлый монотонный труд проще перенести, чем эти, казалось бы, "лёгкие" метания на сцене. Я к тому, что так ли необходимо грузить изнаночными трудностями в большинстве своём празднично-радостную соцсеть? Или Вам это нравится? Что скажете? #максимгалкин #ненуди #ненудист #звезды #звездыустали #устал #усталотжался #тяжелыйденьбыл #ненуачо #тяжелыйрабочийдень #посудупомой