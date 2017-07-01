В этом году июнь в Латвии выдался холодным (редко в какие дни температура превышала плюс 20 градусов) и дождливым, особенно в последние дни первого месяца лета.

По этому поводу Галкин решил снять и выложить в соцсеть шуточный ролик со своим участием. На своей вилле в Юрмале, где отдыхает вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми, он позировал в насквозь мокрых белых рубашке и шортах, а за кадром звучая известная песня Софии Ротару "Вот и лето прошло..." В конце видео Галкин продемонстрировал своего любимца - собачку.

Ниже - подборка видео из Юрмалы, опубликованных Максимом Галкиным в своем профиле Instagram, о том, как он проводит нынешнее лето. На некоторых кадрах можно увидеть его детей и Пугачеву.

Вот и лето прошло?! 😱 Вам в ленту актуальный клип на скорую руку 😁 #вотилетопрошло #посленасхотьпотом #максимгалкин #софияротару #матецкий #тарковский

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 30, 2017 at 9:36am PDT



Вчера на закате опять ждал зелёный луч. Как быстро садится солнце. Берегите себя, дорогие подписчики! Установка: ценим каждый день и радуемся жизни 🙋🏻‍♂️ #максимгалкин

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 29, 2017 at 4:46am PDT



Гарик - парикмахер. Лиза и Гарик борются за место на папе 😊 #стригунаходу #безработынеостанусь #дети #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #аллапугачева

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 27, 2017 at 11:02am PDT



Завтрак звезды ✨ Посвящается Яне Рудковской и другим аристократам Инстаграма 😘 #чтобогпослал #простотахужеворовства #накрываемкакяна #нетонасеребреназолотеедал #сутранапрестол #янабезизъяна #максимгалкин #янарудковская @rudkovskayaofficial

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 26, 2017 at 7:12am PDT

