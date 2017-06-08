В видео Галкин несет малыша на плечах, а Гарри разговаривает с мамой по игрушечному телефону. "Мам, ты не должна одна оставаться. Я могу перезвонить потом", - говорит мальчик с серьезным выражением лица, обещая забрать маму позже. И заразительно смеется.
"Мам, ты не должна одна оставаться": Галкин показал трогательное видео с сыном(3)
Foto: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин, который сейчас отдыхает с семьей в Юрмале, опубликовал видеоролик с одним из близнецов - Гарри.
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