В видео Галкин несет малыша на плечах, а Гарри разговаривает с мамой по игрушечному телефону. "Мам, ты не должна одна оставаться. Я могу перезвонить потом", - говорит мальчик с серьезным выражением лица, обещая забрать маму позже. И заразительно смеется.