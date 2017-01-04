Чтобы выполнить условия задачи, Цукербергу нужно побывать еще в 30 штатах. Как написал предприниматель в посте на своей странице, на мысль о том, что ему стоит узнать США и американцев поближе Цукерберга натолкнули события 2016 года.

"После сложного года, я надеюсь, выполняя это обещание, пообщаться с людьми - узнать, как они живут, кем и как работают, и что они думают о будущем", - пишет Цукерберг.

По мнению интернет-миллиардера, сейчас человечество находится "в поворотном моменте истории".

"В течение десятков лет, технологии и глобализация делали нас более продуктивными и объединяли. Это дало нам многие блага, но также привело к тому, что жизнь многих людей стала сложнее. Это, в свою очередь, породило разделенность в обществе, причем таких масштабов, которых я не видел в течение своей жизни. Нам нужно поменять правила игры таким образом, чтобы они работали для всех", - пишет Цукерберг.

Под его постом набралось уже 11 тысяч комментариев. Люди приглашают Цукерберга в свои города и штаты, обещают угостить в ресторане, советуют, какие достопримечательности посетить. Большинство хотели бы встретиться с Цукербергом лично.

Некоторое время назад по сети ходили слухи, что Цукерберг готовится пойти на президентские выборы в 2018 году. Эти слухи начались после того, как пользователи сети обнаружили ряд неподписанных документов, в которых оговаривается, что если Цукерберг начнет работать на правительство, то сохранит контроль над компанией Facebook.